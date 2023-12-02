Rheinmetall хочет произвести в Украине первые бронемашины в 2024 году

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG планирует построить свои первые бронемашины в Украине в следующем году.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Reuters.

По его словам, он ожидает заключения соглашения с Украиной о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx до начала следующего года.

"После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx – в течение 12-13 месяцев", – цитирует Паппергера немецкий журнал WirtschaftsWoche.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

Напомним, в октябре объявили, что Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".

Перед этим Rheinmetall объявил об очередном заказе от Бундесвера на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины.

Также сообщалось, что Украина в 2023 году стала крупнейшим получателем немецкого оружия.