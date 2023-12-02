У Німеччині друга група українців пройшла навчання на системах Patriot

Німеччина завершила навчання другої групи Збройних сил України з експлуатації системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов, інформує DW.

За його словами, курс підготовки близько 70 солдатів та офіцерів з України тривав більш ніж шість тижнів, і досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить їм самостійно працювати з цим ЗРК та виконувати завдання ППО.

Він зазначив, що захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські удари цілеспрямовано нищать її цивільну інфраструктуру.

"Ми, звісно, отримали багато тактичних порад від українців про те, чого вони навчилися в боях з росіянами, починаючи від піхоти й закінчуючи інженерними військами та ППО", – сказав Марлов, додавши, що на основі цієї інформації Бундесвер переглядає власні оперативні принципи.

Участь в програмі брали досвідчені українські офіцери протиповітряних сил, багато з яких експлуатували радянські системами ППО, зокрема ЗРК С-300.

Раніше повідомляли, що взимку в Україні буде розгорнута ще одна система протиповітряної оборони Patriot, яку передасть Німеччина.

Ще у жовтні у Міноборони Німеччини повідомляли, що надішлють в Україну додаткову систему Patriot та системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.

У середині листопада Єгер заявляв, що Німеччина до кінця року поставить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т.

Читайте також перше інтерв'ю посла Німеччини в Україні "Європейській правді".