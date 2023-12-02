В Германии вторая группа украинцев прошла обучение на системах Patriot
Германия завершила обучение второй группы Вооруженных сил Украины по эксплуатации системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил командующий многонационального тренировочного командования генерал-лейтенант Андреас Марлов, информирует DW.
По его словам, курс подготовки около 70 солдат и офицеров из Украины длился более шести недель, и достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит им самостоятельно работать с этим ЗРК и выполнять задачи ПВО.
Он отметил, что защита воздушного пространства Украины является главной задачей, поскольку российские удары целенаправленно уничтожают ее гражданскую инфраструктуру.
"Мы, конечно, получили много тактических советов от украинцев о том, чему они научились в боях с россиянами, начиная от пехоты и заканчивая инженерными войсками и ПВО", – сказал Марлов, добавив, что на основе этой информации Бундесвер пересматривает собственные оперативные принципы.
Участие в программе принимали опытные украинские офицеры противовоздушных сил, многие из которых эксплуатировали советские системами ПВО, в частности ЗРК С-300.
Ранее сообщалось, что зимой в Украине будет развернута еще одна система противовоздушной обороны Patriot, которую передаст Германия.
Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что пришлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.
В середине ноября Егер заявлял, что Германия до конца года поставит в Украину еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т.
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