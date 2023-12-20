Еще три платформы, в частности Pornhub, будут под усиленным надзором по новому цифровому закону ЕС

В ЕС назвали еще группу онлайн-платформ, включая Pornhub, которых будут считать особенно крупными и поэтому обязывают выполнять расширенные требования Акта о цифровых услугах (DCA), который вступил в силу этой осенью.

Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Ко второй группе "очень крупных онлайн-платформ" (VLOPs) Еврокомиссия отнесла Pornhub, Stripchat и XVideos, придя к выводу, что их за месяц используют от 45 млн пользователей.

На такие платформы возлагают расширенные обязательства по Акту о цифровых услугах, которые они должны начать выполнять в течение четырех месяцев после признания VLOPs.

Это, в частности:

- анализ системных рисков распространения запрещенного контента и отчетность перед Еврокомиссией о результатах в течение 4 месяцев после данного уведомления;

- внедрение предохранителей через алгоритмы, модерацию и т.д. от распространения запрещенного контента, как материалов связанных с сексуальной эксплуатацией детей и нарушением фундаментальных прав, интимного контента, распространенного без ведома снятого лица или порнографии с лицом, созданной с помощью технологии deepfake;

- усиленные предохранители для защиты несовершеннолетних и недопущения доступа несовершеннолетних пользователей к порнографическому контенту.



"Особо крупные платформы" должны будут подавать свои оценки рисков и принятые меры предосторожности на независимый аудит, публиковать данные о рекламе, которая продвигалась на платформе, давать исследователям доступ к данным, которые не являются коммерческой тайной; отчитываться о принципах модерации и управления рисками каждые шесть месяцев, и ежегодно – об анализе системных рисков и результатах независимого внешнего аудита по получению DCA.

После этого объявления Еврокомиссия начинает надзор за деятельностью трех платформ в сотрудничестве с координаторами по вопросам цифровых платформ.

Первую группу из 19 "особо крупных онлайн-платформ" объявили в апреле 2023 года. В этот перечень попали все ключевые соцсети, а также Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Zalando, сервисы Google, Wikipedia, YouTube.

С 17 февраля 2024 года общие обязательства по DSA будут обязательными для всех онлайн-платформ, кроме принадлежащих малым и микрокомпаниям.

Напомним, ранее на этой неделе Еврокомиссия официально начала расследование относительно нарушения Twitter (X) требований законодательства.