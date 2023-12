Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні

Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.

Про це у Twitter (X) сповістило литовське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні вказується, що перші Leopard 2, відремонтовані в Литві, "готуються до подорожі в Україну".

"Прибувши з лінії фронту, ці танки тепер готові повернутись і зробити своє діло", – додали в Міноборони Литви, подякувавши власним Збройним силам і німецькій промисловості за "надзвичайну роботу".

🇱🇹🇺🇦The first "Leopard 2" tanks repaired in Lithuania are gearing up for their journey to Ukraine!



Having arrived from the frontlines, these tanks are now ready to make an impactful return.



🇱🇹DefMin @a_anusauskas praised @LTU_Army & German defence industry for outstanding work. pic.twitter.com/FmxB0lX3Ho