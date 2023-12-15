Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні
П'ятниця, 15 грудня 2023, 16:50
Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.
Про це у Twitter (X) сповістило литовське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".
У повідомленні вказується, що перші Leopard 2, відремонтовані в Литві, "готуються до подорожі в Україну".
"Прибувши з лінії фронту, ці танки тепер готові повернутись і зробити своє діло", – додали в Міноборони Литви, подякувавши власним Збройним силам і німецькій промисловості за "надзвичайну роботу".
🇱🇹🇺🇦The first "Leopard 2" tanks repaired in Lithuania are gearing up for their journey to Ukraine!— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 15, 2023
Having arrived from the frontlines, these tanks are now ready to make an impactful return.
🇱🇹DefMin @a_anusauskas praised @LTU_Army & German defence industry for outstanding work. pic.twitter.com/FmxB0lX3Ho
Про те, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard, стало відомо у жовтні.
Ще раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.