Во Франции присудили 24 года тюрьмы врачу, причастному к геноциду в Руанде

Суд Парижа в среду признал 68-летнего бывшего руандийского врача Состена Муньеману виновным в причастности к геноциду народа тутси в 1994 году в Руанде и приговорил к 24 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бывшего гинеколога, Муньеману после почти 15-часового обсуждения присяжных в результате шестинедельного процесса признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности и участия в заговоре с целью подготовки этих преступлений.

Мужчине, которому на момент геноцида в Руанде было 38 лет, инкриминировали поддержку тогдашнего временного правительства, которое исповедовало политику истребления народную тутси, и участвовал в облавах на них и их защитников из народа хуту, который составляет большинство населения страны.

Муньеману также обвинили в том, что он удерживал мирных жителей тутси "без ухода, гигиены и еды" в административном здании, которое "в то время находилось под его руководством".

Мужчина проживал во Франции с сентября 1994 года и работал врачом до недавнего выхода на пенсию. Его дело расследовали десятилетиями.

Во время судебного процесса Муньемана неоднократно отрицал обвинения, утверждая, что он был умеренным хуту, который пытался "спасти" тутси, предлагая им "убежище" в зданиях местных властей.

Прокуратура просила 30 лет лишения свободы для Муньеманы. Его адвокаты уже пообещали обжаловать приговор.

Муньемана стал шестым подозреваемым, который предстал перед судом во Франции по делу о геноциде в Руанде 1994 года.

Один из самых громких случаев касался 88-летнего Фелисьена Кабугу, обвиняемого в создании печально известного "Радио тысячи холмов", которое призывало к убийству тутси. Но из-за деменции его объявили недееспособным.