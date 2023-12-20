Вірменія призупинила мовлення російського Sputnik через хамство чоловіка Сімоньян

Комісія з телебачення й радіо Вірменії у середу ухвалила рішення відкликати ліцензію пропагандистської радіостанції "Sputnik Армения" на 30 днів через принизливі висловлювання ведучого Тиграна Кеосаяна, чоловіка Маргарити Сімоньян.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора, пише "Європейська правда".

Комісія встановила, що 17 листопада у своїй програмі Кеосаян "у глузливих і принизливих висловах" коментував Вірменію та вірменський народ, "даючи оцінки, на які політичний оглядач і ведучий, який є іноземним громадянином, не має морального права".

"Також зафіксовано, що під час передачі було озвучено недостовірну або недостатньо достовірну інформацію, отриману з неперевірених джерел", – зазначив регулятор, не наводячи подробиць.

Сама пропагандистська радіостанція сказала, що Кеосаян звинуватив у зраді прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, спитавши, чи залишиться він після цього "живим".

У результаті Комісія з телебачення і радіо Вірменії призупинила дію ліцензії компанії-власника "Sputnik Армения" на 30 днів і оштрафувала її на 500 тисяч вірменських драм (1240 доларів).

Пропаганда проти вірменської влади в російських так званих ЗМІ активізувалась в останні місяці, коли Єреван усе частіше почав говорити про наміри позбутись надмірної залежності від Москви.

У вересні це призвело до рідкісного виклику посла Росії до вірменського МЗС у відповідь на маніпулятивну передачу про Пашиняна на російському федеральному каналі.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заяви офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової про те, що домовленості від 9 листопада щодо Карабаху не були виконані багато в чому через Єреван.