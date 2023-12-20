Прем'єр Вірменії відповів на звинувачення РФ у невиконанні домовленостей щодо Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заяви офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової про те, що домовленості від 9 листопада щодо Карабаху не були виконані багато в чому через Єреван.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Армения".

Глава вірменського уряду порадив російському МЗС взяти тристоронню заяву від 9 листопада та прочитати аж до 8 пункту включно для того, щоб подивитися, хто і які зобов'язання не виконав.

"Тобто в тристоронній заяві від 9 листопада написано, що Азербайджан повинен напасти на вірмен Нагірного Карабаху, а російські миротворці в цей час повинні залишатися в укритті?" – задався питанням Пашинян.

Він додав, що російський миротворчий контингент відправили в Нагірний Карабах для захисту цивільного населення на підставі рішення Федеральних зборів РФ.

"Де зараз цивільне населення Нагірного Карабаху?" – резюмував Пашинян.

Раніше у Єврокомісії привітали домовленість між Азербайджаном та Вірменією щодо нових кроків для нормалізації відносин.

Нагадаємо, 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема – про обмін полоненими та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

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