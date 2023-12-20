Армения приостановила вещание российского Sputnik из-за хамства мужа Симоньян

Комиссия по телевидению и радио Армении в среду приняла решение отозвать лицензию пропагандистской радиостанции "Sputnik Армения" на 30 дней из-за унизительных высказываний ведущего Тиграна Кеосаяна, мужа Маргариты Симоньян.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, пишет "Европейская правда".

Комиссия установила, что 17 ноября в своей программе Кеосаян "в насмешливых и унизительных выражениях" комментировал Армению и армянский народ, "давая оценки, на которые политический обозреватель и ведущий, который является иностранным гражданином, не имеет морального права".

"Также зафиксировано, что во время передачи была озвучена недостоверная или недостаточно достоверная информация, полученная из непроверенных источников", – отметил регулятор, не приводя подробностей.

Сама пропагандистская радиостанция сказала, что Кеосаян обвинил в предательстве премьер-министра Армении Никола Пашиняна, спросив, останется ли он после этого "живым".

В результате Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила действие лицензии компании-владельца "Sputnik Армения" на 30 дней и оштрафовала ее на 500 тысяч армянских драм (1240 долларов).

Пропаганда против армянской власти в российских так называемых СМИ активизировалась в последние месяцы, когда Ереван все чаще начал говорить о намерениях избавиться от чрезмерной зависимости от Москвы.

В сентябре это привело к редкому вызову посла России в армянский МИД в ответ на манипулятивную передачу о Пашиняне на российском федеральном канале.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что договоренности от 9 ноября по Карабаху не были выполнены во многом из-за Еревана.