Суд в Италии осудил ультраправых активистов за "ковидный погром" офиса влиятельного профсоюза

В среду суд в Риме признал лидера ультраправой партии и еще шестерых ультраправых активистов виновными в разгроме штаб-квартиры влиятельного профсоюза Италии во время акции протеста в октябре 2021 года против обязательных требований к работникам иметь ковидный сертификат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Роберто Фьоре, лидер партии Forza Nuova ("Новая сила"), был признан виновным в сопротивлении должностным лицам, подстрекательстве к правонарушениям и отягчающем обвинении в причинении ущерба. Он был приговорен к заключению сроком на 8,5 лет.

Его соратников приговорили к срокам от восьми лет и двух месяцев до восьми лет и семи месяцев.

Все они отрицали обвинения, описывая протест как мирный и позитивный.

Прокуроры представили показания свидетелей многочисленных сотрудников правоохранительных органов, а также видеозаписи, подтверждающие обратное.

В сообщении Associated Press того времени говорилось, что 10 тысяч противников правительственного указа, который требовал справки о прививках для возвращения на работу, собрались на огромной площади Пьяцца дель Пополо в Риме на демонстрацию, которая переросла в насилие.

Подстрекаемые крайне правыми, сотни протестующих ворвались в штаб-квартиру левого профсоюза CGIL. Профсоюзы тогда поддерживали требование о сертификате о вакцинации, чтобы сделать рабочие места в Италии более безопасными.

Протестующие разбили компьютеры профсоюза, вырвали телефонные линии и разгромили кабинеты, сначала пытаясь пробить металлическими прутьями входную дверь CGIL, а затем ворваться через окно.

Лидер CGIL Маурицио Ландини тогда провел параллели с нападениями новоиспеченных фашистов Бенито Муссолини на профсоюзных организаторов столетие назад, когда он укреплял власть своей диктатуры в Италии.

У других эта атака вызвала ассоциации со штурмом Капитолия в США 6 января 2021 года.

Итальянская полиция заявила, что правоохранители сорвали неоднократные попытки протестующих в Риме добраться до офиса премьер-министра Италии и здания парламента.

Тем временем Словения пообещала возместить тысячам граждан штрафы за нарушение ковидных ограничений.

А некоторым чехам разрешили требовать у государства компенсации из-за COVID-ограничений.