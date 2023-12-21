Два следующих председательства в ОБСЕ выступили с обязательствами по Украине

Два будущих председательства в ОБСЕ – Мальта и Финляндия – обязались поддерживать Украину, пока продолжается война России, и после войны, когда государство углубится в процесс восстановления.

Об этом говорится в совместном заявлении Северной Македонии, Польши, Мальты и Финляндии, которые представляют предыдущее, нынешнее и будущие председательства в ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

Польша председательствовала в ОБСЕ в прошлом году, Северная Македония завершает свое председательство в этом году, а Мальта и Финляндия возглавят организацию в следующие два года – в 2024 и 2025 годах соответственно.

Четыре государства признали, что контекст в регионе ОБСЕ негативно изменился с февраля 2022 года, и это непосредственно влияет на европейскую безопасность и саму организацию. "Продолжение войны России против Украины является фундаментальной угрозой для нашей организации и европейской и безопасности", – говорится в заявлении.

Они призвали Россию "немедленно прекратить войну против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Они заявили, что во времена кризиса руководство ОБСЕ "будет продолжать поддерживать и защищать основные функции организации и направлять процесс решения государствами-участниками текущих институциональных проблем и угроз безопасности в регионе".

С приближением 10-й годовщины незаконной аннексии Крыма Россией прошлые и будущие председательства в ОБСЕ пообещали "не смириться с незаконной аннексией регионов Украины Российской Федерацией".

Они заявили, что "остаются преданными достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, и подтверждают поддержку мирной формулы, представленной президентом Зеленским".

"ОБСЕ будет оставаться полностью вовлеченной в Украине, как пока идет война, так и во время послевоенного восстановления", – заверили четыре государства.

Они также признали "необходимость многогранной реакции на кризис со стороны ОБСЕ".

Напомним, недавняя встречи ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье прошла в напряженной атмосфере из-за присутствия Сергея Лаврова. Встречу проигнорировали министры 13 из 31 члена Североатлантического альянса.

Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством. Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

Наконец в ОБСЕ официально одобрили компромисс с РФ, который продлил жизнь организации.

В ОБСЕ пока не обсуждают исключение России из организации.

Детали читайте в статье: ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.