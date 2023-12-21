Чехія планує змінити юридичне визначення згвалтування

Чеський уряд у середу схвалив пропозицію змінити визначення згвалтування і включити у нього принцип "Ні означає ні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Якщо пропозиція отримає "зелене світло" у парламенті, то кримінальна відповідальність за згвалтування буде грунтуватись не на концепції зґвалтування як примусового статевого акту, а на концепції статевого акту без згоди.

Згідно з пропозицією, незгода може бути виражена не лише вербально, але й жестами, плачем або прийняттям захисної позиції.

Також буде враховуватись беззахисний стан потерпілої особи, коли вона не може висловити або сформувати свою волю з об'єктивної причини – через хворобу, сон, психічний розлад, сильне сп'яніння, фізичне обмеження або медичні показання.

За даними Чеського інформаційного агентства, за останні роки 16 європейських країн погодилися змінити визначення згвалтування.

Мальта, Хорватія, Кіпр, Греція, Іспанія, Словенія та Хорватія застосовують підхід "Так означає так", який криміналізує поведінку, що не передбачає активного пошуку згоди іншої сторони.

Латвія, Данія, Люксембург, Бельгія, Німеччина та Швеція, з іншого боку, застосовують підхід "Ні означає ні", який криміналізує поведінку щодо жертв, які відмовляються від статевого акту.

Франція та Австрія дотримуються визначення згвалтування, яке базується на застосуванні насильства або погроз.