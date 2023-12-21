Чехия планирует изменить юридическое определение изнасилования

Чешское правительство в среду одобрило предложение изменить определение изнасилования и включить в него принцип "Нет значит нет".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Если предложение получит "зеленый свет" в парламенте, то уголовная ответственность за изнасилование будет основываться не на концепции изнасилования как принудительного полового акта, а на концепции полового акта без согласия.

Согласно предложению, несогласие может быть выражено не только вербально, но и жестами, плачем или принятием защитной позиции.

Также будет учитываться беззащитное состояние потерпевшего лица, когда оно не может выразить или сформировать свою волю по объективной причине – из-за болезни, сна, психического расстройства, сильного опьянения, физического ограничения или медицинских показаний.

По данным Чешского информационного агентства, за последние годы 16 европейских стран согласились изменить определение изнасилования.

Мальта, Хорватия, Кипр, Греция, Испания, Словения и Хорватия применяют подход "Да значит да", который криминализирует поведение, не предусматривающее активного поиска согласия другой стороны.

Латвия, Дания, Люксембург, Бельгия, Германия и Швеция, с другой стороны, применяют подход "Нет означает нет", который криминализирует поведение в отношении жертв, которые отказываются от полового акта.

Франция и Австрия придерживаются определения изнасилования, основанного на применении насилия или угроз.