Пасажирський потяг у Словенії збив ремонтників на колії: є загиблі та поранені

Пасажирський потяг у Словенії в середу наїхав на групу ремонтників на залізничних коліях, в результаті чого двоє з них загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомило словенське агентство STA з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Зіткнення сталося поблизу південно-західного міста Постойна близько 9 ранку.

Група з дев’яти робітників виконувала термінові роботи з технічного обслуговування колії.

У повідомленні йдеться, що постраждалі працівники Словенської залізниці отримали серйозні травми. Одну людину транспортували до лікарні гелікоптером.

"Залізничне сполучення закрито до подальшого розпорядження, для пасажирів організовано альтернативне автобусне сполучення", – повідомили у Словенські залізниці після аварії.

Як повідомляли раніше, між Берліном та Парижем вперше за майже 10 років почне курсувати нічний потяг зі спальними місцями, квитки на святковий період вже майже розкупили.

А 12 грудня "Укрзалізниця" відзвітувала про успішне прибуття до кінцевого пункту першого прямого рейсу з Чопа до Відня.