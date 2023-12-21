Пассажирский поезд в Словении сбил ремонтников на путях: есть погибшие и раненые

Пассажирский поезд в Словении в среду наехал на группу ремонтников на железнодорожных путях, в результате чего двое из них погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщило словенское агентство STA со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Столкновение произошло вблизи юго-западного города Постойна около 9 утра.

Группа из девяти рабочих выполняла срочные работы по техническому обслуживанию пути.

В сообщении говорится, что пострадавшие работники Словенской железной дороги получили серьезные травмы. Одного человека транспортировали в больницу вертолетом.

"Железнодорожное сообщение закрыто до дальнейшего распоряжения, для пассажиров организовано альтернативное автобусное сообщение", – сообщили в Словенской железной дороге после аварии.

Как сообщалось ранее, между Берлином и Парижем впервые за почти 10 лет начнет курсировать ночной поезд со спальными местами, билеты на праздничный период уже почти раскупили.

А 12 декабря "Укрзализныця" отчиталась об успешном прибытии в конечный пункт первого прямого рейса из Чопа в Вену.