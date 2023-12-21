У Німеччині продовжилися протести фермерів: блокують в’їзди на траси

У трьох федеральних землях Німеччини фермери продовжили акції протесту, протестуючи проти намірів уряду скоротити субсидії та пільги.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вранці 21 грудня аграрії зі своїми тракторами в багатьох місцях заблокували виїзди на траси національного значення. Лише в районі міста Герліц було заблоковано 10 виїздів на траси.

Фермери вимагають передусім відмовитися від анонсованого скасування податкової пільги на дизель для сільгосптехніки і податкових винятків для сільськогосподарської та лісогосподарської техніки.

Якщо в уряді не почують їхні вимоги, фермери обіцяють більші і триваліші акції після 8 січня.

Нагадаємо, перед цим фермери провели видовищний протест у центрі Берліна, до Бранденбурзьких воріт з’їхалися близько 1500 тракторів.