В Германии продолжились протесты фермеров: блокируют въезды на трассы

В трех федеральных землях Германии фермеры продолжили акции протеста, протестуя против намерений правительства сократить субсидии и льготы.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Утром 21 декабря аграрии со своими тракторами во многих местах заблокировали выезды на трассы национального значения. Только в районе города Герлиц было заблокировано 10 выездов на трассы.

Фермеры требуют прежде всего отказаться от анонсированной отмены налоговой льготы на дизель для сельхозтехники и налоговых исключений для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники.

Если в правительстве не услышат их требования, фермеры обещают более крупные и длительные акции после 8 января.

Напомним, перед этим фермеры провели зрелищный протест в центре Берлина, к Бранденбургским воротам съехались около 1500 тракторов.