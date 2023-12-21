Парламент Литви підтримав реформу призову до армії

Парламент Литви попередньо підтримав запропоновану Міністерством оборони реформу призову до Збройних сил країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Тепер законопроєкт розглянуть парламентські комітети, а депутати знову проголосують за нього під час весняної сесії.

Згідно з новою моделлю, призовний вік буде встановлений на рівні 18-21 року, замість нинішніх 18-23 років. Навчання у вищих навчальних закладах не буде розглядатися як причина для відстрочки від військової служби.

Студенти вищих навчальних закладів будуть зобов'язані проходити службу або на курсах підготовки молодших командирів, або у складі Добровольчих сил національної оборони, поєднуючи її з навчанням.

Вони також можуть призупинити навчання і проходити військову службу у звичайному режимі. Реформа також передбачає скорочення терміну служби з дев'яти до шести місяців для деяких призовників.

Зміни спрямовані й на надання можливості тим, хто хоче служити, але за станом здоров'я не може проходити строкову військову службу. Вони повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість і форму служби визначатиме міністр оборони.

Крім того, пропонують збільшити тривалість альтернативної служби з 10 до 12 місяців. Добровольці зможуть служити у віці від 18 до 38 років, як і раніше. За оцінками армії, щороку до 7 тисяч юнаків закінчують школу у Литві і придатні до служби.

Про плани реформування призову в Литві було оголошено в лютому цього року.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.