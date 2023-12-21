Парламент Литвы поддержал реформу призыва в армию

Парламент Литвы предварительно поддержал предложенную Министерством обороны реформу призыва в Вооруженные силы страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Теперь законопроект рассмотрят парламентские комитеты, а депутаты снова проголосуют за него во время весенней сессии.

Согласно новой модели, призывной возраст будет установлен на уровне 18-21 года, вместо нынешних 18-23 лет. Обучение в высших учебных заведениях не будет рассматриваться как причина для отсрочки от военной службы.

Студенты высших учебных заведений будут обязаны проходить службу либо на курсах подготовки младших командиров, либо в составе Добровольческих сил национальной обороны, совмещая ее с учебой.

Они также могут приостановить обучение и проходить военную службу в обычном режиме. Реформа также предусматривает сокращение срока службы с девяти до шести месяцев для некоторых призывников.

Изменения направлены и на предоставление возможности тем, кто хочет служить, но по состоянию здоровья не может проходить срочную военную службу. Они должны будут заявить о своем желании служить, а продолжительность и форму службы будет определять министр обороны.

Кроме того, предлагают увеличить продолжительность альтернативной службы с 10 до 12 месяцев. Добровольцы смогут служить в возрасте от 18 до 38 лет, как и раньше. По оценкам армии, ежегодно до 7 тысяч юношей заканчивают школу в Литве и пригодны к службе.

О планах реформирования призыва в Литве было объявлено в феврале этого года.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.