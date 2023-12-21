Стрілянина у Празі: попередньо 11 загиблих, близько 30 поранених

Рятувальні служби Праги повідомили, що, за попередньою інформацією, жертвою стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей включно зі стрільцем.

Про це пише "Європейська правда".

Унаслідок інциденту дев'ять людей отримали серйозні поранення, п'ять-шість – поранення середньої тяжкості й ще 10 – легкі поранення. Рятувальники попередили, що інформація ще може змінитись.

Střelba na FF UK: 11 mrtvých osob včetně útočníka, 9 vážně zraněných, 5-6 středě vážně zraněných, do 10 lehce zraněných. Počty se ještě mohou měnit. December 21, 2023

Нагадаємо, про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі стало відомо раніше в четвер.

У зв'язку з інцидентом поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.

Очевидці говорили, що бачили стрільця на даху будівлі факультету, й він нібито вів вогонь по них. Пізніше його ліквідували, а з будівлі почали евакуацію.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців у Празі наразі не надходила.