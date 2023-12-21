Стрельба в Праге: уже более 15 погибших, полиция рассказала о стрелке

Руководитель полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что по состоянию на вечер количество погибших в результате стрельбы в Карловом университете Праги превысило 15, еще 24 человека находятся под наблюдением врачей.

Об этом Вондрашек сказал на экстренном брифинге, который транслировало Чешское телевидение, сообщает "Европейская правда".

По словам главы чешской полиции, операция правоохранителей продолжается. В частности, они обследуют здание Карлова университета на предмет возможной взрывчатки.

Вондрашек добавил, что полиция располагала информацией о стрелке – 24-летнем мужчине, который утром в четверг выехал в Прагу из села Гостоунь с якобы намерением покончить с собой. "В деревне, из которой он уехал, нашли мертвого мужчину, это был отец нападающего", – сказал он.

Дополнено в 19:50. Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил "Европейской правде", что, по информации чешской полиции, украинцев пока нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан, который тоже был на брифинге, назвал трагедию в Праге беспрецедентной и "имеющей много последствий".

"По состоянию на данный момент нет никаких признаков того, что этот акт имеет какую-либо связь с международным терроризмом", – продолжил он.

Известно, что правительство Чехии проведет экстренное заседание в 21.00 (22.00 по Киеву).

Напомним, о стрельбе в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в четверг. В связи с инцидентом полиция перекрыла площадь и прилегающую к университету территорию.

Очевидцы говорили, что видели стрелка на крыше здания факультета, и он вел огонь по ним. Позже его ликвидировали, а из здания приступили к эвакуации.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что информация о пострадавших украинцах в Праге пока не поступала.