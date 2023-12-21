Умєров обговорив із головою Міноборони Португалії навчання українців на F-16
Міністр оборони Рустем Умєров у четвер, 21 грудня, повідомив про розмову з очільницею оборонного відомства Португалії Хеленою Каррейраш.
Про це український міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
За словами Умєрова, під час "продуктивної розмови" він подякував Португалії за підтримку.
"Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії", – додав він.
У розмові з Каррейраш голова українського Міноборони також запросив португальські компанії до "співінвестування в оборонне виробництво України".
🇺🇦 🇵🇹 Had a productive call with Portugal’s Minister of National Defence Helena @Carreirash.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 21, 2023
Grateful for the support Portugal has provided to Ukraine.
We discussed the training of Ukrainian technical and support personnel for F16 and Portugal’s engagement.
I highlighted the…
Португалія раніше цього року висловила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на F-16.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на F-16 у Сполучених Штатах, де перейшли до льотної підготовки, й Данії. У Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який зокрема прийматиме й українців.