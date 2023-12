Умєров обговорив із головою Міноборони Португалії навчання українців на F-16

Міністр оборони Рустем Умєров у четвер, 21 грудня, повідомив про розмову з очільницею оборонного відомства Португалії Хеленою Каррейраш.

Про це український міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Умєрова, під час "продуктивної розмови" він подякував Португалії за підтримку.

"Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії", – додав він.

У розмові з Каррейраш голова українського Міноборони також запросив португальські компанії до "співінвестування в оборонне виробництво України".

