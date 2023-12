Умеров обсудил с главой Минобороны Португалии обучение украинцев на F-16

Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 21 декабря, сообщил о разговоре с главой оборонного ведомства Португалии Хеленой Каррейраш.

Об этом украинский министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Умерова, во время "продуктивного разговора" он поблагодарил Португалию за поддержку.

"Мы обсудили подготовку украинского технического и вспомогательного персонала для F-16 и участие Португалии", – добавил он.

В разговоре с Каррейраш глава украинского Минобороны также пригласил португальские компании к "соинвестированию в оборонное производство Украины".

