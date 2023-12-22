Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море

Норвежский круизный лайнер MS Maud пострадал от отключения электроэнергии из-за того, что в Северном море волна разбила окна на мостике, в результате чего судно потеряло способность к навигации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили власти Дании и владелец судна, информирует Reuters.

По данным Датского объединенного спасательно-координационного центра, 266 пассажиров и 131 член экипажа находятся в безопасности.

"На судне нет электроэнергии. Главный двигатель работает, но навигационные системы и радары – нет", – сказал представитель центра, который отвечает за координацию поисково-спасательных операций.

Отмечается, что во время плавания примерно в 200 километрах от западного побережья Дании и примерно в 330 километрах от восточного побережья Великобритании сильный ветер выбил окна на мостике судна, что привело к попаданию воды и, как следствие, к отключению электроэнергии на мостике.

Корабль, принадлежащий круизной компании HX, подразделению норвежской Hurtigruten Group, вышел из города Флурьо в Норвегии в четверг и должен был прибыть в британский порт Тилбери в пятницу.

"В настоящее время судно подтвердило, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, и состояние корабля остается стабильным", – говорится в сообщении Hurtigruten Group.

Буксир гражданской спасательной компании Esvagt должен был прибыть к судну, которым управляют вручную из машинного отделения, около 00:30 по киевскому времени. Вспомогательные суда Esvagt прибыли, чтобы помочь кораблю ориентироваться, пока его не смогут отбуксировать в порт.

Ранее круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм в Бискайском заливе у берегов западной Франции, в результате чего пострадали 100 пассажиров.

Напомним, 12 сентября круизный лайнер Ocean Explorer, на борту которого находилось 206 человек, сел на мель у восточной Гренландии.

Через два дня судно сняли с мели во время прилива.