У Чехії оголосили одноденну жалобу через стрілянину в університеті Праги

Суботу, 23 грудня, оголосили у Чехії днем загальнонаціональної жалоби через стрілянину в університеті Праги, скоєну одним зі студентів, в якій загинули 14 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Прем’єр-міністр Петр Фіала оголосив, що уряд вирішив оголосити загальнонаціональну жалобу 23 грудня.

Також він закликав о 12 годині вшанувати загиблих людей хвилиною мовчання.

"Немає жодних виправдань таким жахливим вчинкам. Як і багато хто з вас, я відчуваю глибокий смуток та огиду через таке беззмістовне і варварське насильство", – зазначив прем’єр.

Він додав, що поки все вказує на те, що нападник діяв сам, тож про загрозу з боку організованої групи не йдеться.

"Силові структури запевняють, що ситуація повністю під контролем і подальшої загрози для громадян немає", – сказав Петр Фіала.

Багато іноземних лідерів висловлюють співчуття Чехії у зв'язку з трагедією.

Нагадаємо, стрілянина сталася на філософському факультеті Карлового університету у другій половині дня у четвер. Один зі студентів факультету мистецтвознавства, 24-річний Давид Козак, прийшов у заклад зі зброєю та відкрив вогонь з даху, внаслідок чого загинули 14 людей і 25 отримали поранення. Поліція підозрює, що він того ж дня вбив свого батька.

Також дослідять можливу причетність Козака до вбивства 32-річного чоловіка і його маленької дочки, коли вони гуляли у парку.