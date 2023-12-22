Молдова за рік добилася зміни "російського" коду аеропорту Кишинева на новий

Владі Молдови знадобився приблизно рік для того, щоб переконати міжнародного регулятора ІАТА змінити російсько-радянський код аеропорту Кишинева KIV на новий RMO.

Про це у коментарі "ЄвроПравді" розповів міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

Процес перейменування доручили Органу цивільної авіації та аеропорту Кишинева.

"Ця робота забрала у нас приблизно рік", – розповів "ЄвроПравді" міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

За припущеннями "ЄвроПравди", завдяки молдовському прецеденту Україна має нагоду зробити це ж саме для своїх аеропортів та навіть за менший термін, як один рік.

Читайте детальніше у статті Аеропортова "русофобія", чому цю процедуру краще ініціювати і завершити до відновлення польотів з українських аеропортів та який новий код потенційно можуть отримати аеропорти Києва.

Нагадаємо, Молдова оголосила про зміну коду аеропорту Кишинева 19 грудня.



