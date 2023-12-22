Молдова за год добилась изменения "русского" кода аэропорта Кишинева на новый
Властям Молдовы понадобился примерно год для того, чтобы убедить международного регулятора ИАТА изменить русско-советский код аэропорта Кишинева KIV на новый RMO.
Об этом в комментарии "ЕвроПравде" рассказал министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.
Процесс переименования поручили Органу гражданской авиации и аэропорту Кишинева.
"Эта работа заняла у нас примерно год", – рассказал "ЕвроПравде" министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.
По предположениям "ЕвроПравды", благодаря молдовскому прецеденту Украина имеет возможность сделать это же самое для своих аэропортов и даже за меньший срок, как один год.
Читайте подробнее в статье Аэропортовая "русофобия", почему эту процедуру лучше инициировать и завершить до восстановления полетов из украинских аэропортов и какой новый код потенциально могут получить аэропорты Киева.
Напомним, Молдова объявила об изменении кода аэропорта Кишинева 19 декабря.