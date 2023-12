В МИД Польши анонсировали новый пакет помощи для Украины

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что новый глава МИД Радослав Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.

Об этом заявил представитель польского МИД Павел Вроньский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на его заявление в Twitter (Х).

"Радослав Сикорский четко заявил: стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы Владимир Путин потерпел неудачу в своих военных целях в Украине и мы сделаем все, чтобы это произошло. Министр готовит и представит пакет помощи для Украины", – отметил спикер.

💬 FM @sikorskiradek's message is clear: Poland's strategic interest is for Vladimir Putin to fail in its war aims in Ukraine 🇺🇦, and we will do everything to make this happen. The minister is preparing and will present an aid package for 🇺🇦.



| 🇵🇱 MFA spokesperson Paweł Wroński pic.twitter.com/Rkb4wDqpkp