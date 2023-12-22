У МЗС прокоментували заяву Ердогана про гальмування євроінтеграції України та Молдови

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова вважає, що негативні прогнози деяких лідерів щодо вступу України до ЄС мають внутрішньополітичний характер.

Про це Джапарова сказала "Укрінформу", коментуючи заяву турецького президента Реджепа Ердогана, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови, пише "Європейська правда".

"Я би зараз не висловлювала скепсису попри те, що ми можемо чути різні меседжі і заяви, які, звісно, мають політичний характер, бо кожен лідер перебуває у своїй політичній парадигмі і дає відповідні сигнали.

Але, оскільки ми вже маємо факти, коли Україна, попри весь скепсис, сигнали, і попередні позиції деяких країн, отримала можливість почати перемовини про вступ, я пропоную дивитися на ці конкретні результати", – сказала перша заступниця очільника МЗС.

Джапарова зазначила, що, на щастя, Європейський Союз сьогодні попри всі складнощі і наявні проблеми демонструє здатність консолідуватися.

"Я сподіваюсь, що при ухваленні будь-яких інших рішень буде повторено таку ж здатність консолідуватися, яку ми бачили 14-15 грудня під час Ради ЄС. Ми розуміємо, що є політичні кон’юнктурні речі, ми чуємо різні меседжі і сигнали. До них можна ставитися неоднозначно, але я вважаю, що тут треба міряти фактами. А фактом є те, що ми починаємо перемовини про вступ, у що мало хто вірив", – акцентувала вона.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно заявив, що Євросоюз гальмуватиме вступ України та Молдови, додавши, що Анкара вже давно заслужила право на вступ до ЄС.

Ердоган сказав, що надання Україні та Молдові статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС.

Заявка Туреччини на вступ до ЄС заморожена протягом багатьох років через занепокоєння Брюсселя щодо ситуації з правами людини в країні та через розбіжності щодо регіональної політики Анкари, зокрема, у східному Середземномор'ї та щодо етнічно розділеного острова Кіпр.