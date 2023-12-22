В МИД прокомментировали заявление Эрдогана о торможении евроинтеграции Украины и Молдовы

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова считает, что негативные прогнозы некоторых лидеров относительно вступления Украины в ЕС имеют внутриполитический характер.

Об этом Джапарова сказала "Укринформу", комментируя заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы, пишет "Европейская правда".

"Я бы сейчас не выражала скепсиса несмотря на то, что мы можем слышать различные месседжи и заявления, которые, конечно, имеют политический характер, потому что каждый лидер находится в своей политической парадигме и дает соответствующие сигналы.

Но, поскольку мы уже имеем факты, когда Украина, несмотря на весь скепсис, сигналы, и предыдущие позиции некоторых стран, получила возможность начать переговоры о вступлении, я предлагаю смотреть на эти конкретные результаты", – сказала первый заместитель главы МИД.

Джапарова отметила, что, к счастью, Европейский Союз сегодня несмотря на все сложности и имеющиеся проблемы демонстрирует способность консолидироваться.

"Я надеюсь, что при принятии любых других решений будет повторена такая же способность консолидироваться, которую мы видели 14-15 декабря во время Совета ЕС. Мы понимаем, что есть политические конъюнктурные вещи, мы слышим разные месседжи и сигналы. К ним можно относиться неоднозначно, но я считаю, что здесь надо мерить фактами. А фактом является то, что мы начинаем переговоры о вступлении, во что мало кто верил", – акцентировала она.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Евросоюз будет тормозить вступление Украины и Молдовы, добавив, что Анкара уже давно заслужила право на вступление в ЕС.

Эрдоган сказал, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС.

Заявка Турции на вступление в ЕС заморожена в течение многих лет из-за беспокойства Брюсселя относительно ситуации с правами человека в стране и из-за разногласий относительно региональной политики Анкары, в частности, в восточном Средиземноморье и в отношении этнически разделенного острова Кипр.