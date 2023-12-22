В Германии канцлер Олаф Шольц продолжает терять поддержку, в то время как критики правящей коалиции, глава ХСС Маркус Зёдер и пророссийская Сара Вагенкнехт, набирают популярность.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Лишь чуть более четверти респондентов оценивают работу правительства как "скорее хорошую" или "очень хорошую", тогда как около 70% дают негативную оценку. Одна из возможных причин недовольства людей правительством – вопрос иммиграции.

Федеральный канцлер Олаф Шольц в декабре больше всего потерял поддержку: он опустился на 14 процентных пунктов и рейтинг его одобрения – всего 30%.

Среди министров правительства Шольца лидерскую позицию сохраняет глава Минобороны Борис Писториус (СДПГ), его поддерживают 55% населения, тогда как общее первенство в рейтинге – у президента Франка-Вальтера Штайнмайера (60%).

А вот набирают популярность критики федерального правительства, среди которых – премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер. У него рост составил семь процентных пунктов (уровень поддержки – 48%).

У экс-представительницы левых Сары Вагенкнехт, которая планирует запустить собственную партию, рост еще больше – восемь процентных пунктов (до 38%).

В конце ноября опрос социологического института INSA показал, что рейтинг правительственной коалиции Олафа Шольца достиг нового минимума на фоне бюджетного кризиса.