Естонія не буде допомагати Україні з мобілізацією українських чоловіків на своїй території

Керівник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі заявив, що Київ не звертався до Таллінна з проханням допомогти в мобілізації українських чоловіків, які перебувають на естонській території.

Про це Мягі сказав у коментарі Postimees, повідомляє "Європейська правда".

За словами естонського посадовця, Таллінн обговорював із послом України питання повернення українських чоловіків з Естонії на батьківщину.

"В України немає законних підстав запитувати нас про видання зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав він у відповідь на запитання про те, як змінилася ситуація зі ставленням до потенційних резервістів ЗСУ, яких прийняла Естонія.

Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.