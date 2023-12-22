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Естонія не буде допомагати Україні з мобілізацією українських чоловіків на своїй території

П'ятниця, 22 грудня 2023, 17:28

Керівник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі заявив, що Київ не звертався до Таллінна з проханням допомогти в мобілізації українських чоловіків, які перебувають на естонській території.

Про це Мягі сказав у коментарі Postimees, повідомляє "Європейська правда".

За словами естонського посадовця, Таллінн обговорював із послом України питання повернення українських чоловіків з Естонії на батьківщину.

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"В України немає законних підстав запитувати нас про видання зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав він у відповідь на запитання про те, як змінилася ситуація зі ставленням до потенційних резервістів ЗСУ, яких прийняла Естонія.

Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.  

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.

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