Эстония не будет помогать Украине с мобилизацией украинских мужчин на своей территории

Руководитель департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги заявил, что Киев не обращался к Таллинну с просьбой помочь в мобилизации украинских мужчин, находящихся на эстонской территории.

Об этом Мяги сказал в комментарии Postimees, сообщает "Европейская правда".

По словам эстонского чиновника, Таллинн обсуждал с послом Украины вопрос возвращения украинских мужчин из Эстонии на родину.

"У Украины нет законных оснований спрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал он в ответ на вопрос о том, как изменилась ситуация с отношением к потенциальным резервистам ВСУ, которых приняла Эстония.

Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за рубежом.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что министр Рустем Умеров призывает всех украинцев участвовать в Вооруженных силах, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.