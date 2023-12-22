Україна ініціює розірвання угоди про зону вільної торгівлі з Білоруссю

Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю, 22 грудня, ініціював припинення міжурядової угоди про вільну торгівлю з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство економіки.

Уряд своїм рішенням схвалив законопроєкт, який припиняє дію угоди між урядами України й Білорусі про вільну торгівлю та низки інших документів, що забезпечували режим вільної торгівлі між країнами та вилучення з такого режиму.

Тепер законопроєкт передадуть на розгляд Верховної ради.

"Зрозуміло, що жодної торгівлі між Україною та державою-агресором та сателітом Росії – Білоруссю – не існує вже майже два роки, як явища. Вказаними рішеннями ми лише приводимо договірно-правову базу у відповідність до реалій", – прокоментував заступник міністра економіки– торговий представник України Тарас Качка.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Білоруссю діяла з 1992 року.

До 2022 року експорт в Україну забезпечував 10-11% усіх надходжень від зовнішньої торгівлі Білорусі, тоді як український експорт в Білорусь приносив 3,1% загальних експортних надходжень.

У 2021 році торгпред Тарас Качка говорив, що в питанні можливих санкцій проти Білорусі Україна буде копіювати політику ЄС, який вводить лише точкові обмеження.