Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 22 декабря, инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство экономики.

Правительство своим решением одобрило законопроект, который прекращает действие соглашения между правительствами Украины и Беларуси о свободной торговле и ряда других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами и изъятия из такого режима.

Теперь законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады.

"Понятно, что никакой торговли между Украиной и государством-агрессором и сателлитом России – Беларусью – не существует уже почти два года, как явления. Указанными решениями мы лишь приводим договорно-правовую базу в соответствие с реалиями", – прокомментировал заместитель министра экономики-торговый представитель Украины Тарас Качка.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Беларусью действовало с 1992 года.

К 2022 году экспорт в Украину обеспечивал 10-11% всех поступлений от внешней торговли Беларуси, тогда как украинский экспорт в Беларусь приносил 3,1% общих экспортных поступлений.

В 2021 году торгпред Тарас Качка говорил, что в вопросе возможных санкций против Беларуси Украина будет копировать политику ЕС, который вводит лишь точечные ограничения.