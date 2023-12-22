Meta оштрафовали на почти 6 млн евро из-за рекламы казино

Итальянское Управление регулирования связи (Agcom) оштрафовало компанию Meta на 5,85 миллиона евро из-за нарушения запрета на рекламу азартных игр в соцсетях Facebook и Instagram, которыми она владеет.

Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в пятницу, пишет "Европейская правда".

Проверка Agcom обнаружила рекламный контент, связанный с азартными играми, в пяти аккаунтах Instagram и 13 – в Facebook, а также в 32 случаях "спонсированного" контента. Утверждается также, что соцсети не просто разрешили его размещение, но и способствовали рекламе.

После сообщения о рекламе соцсети удалили рекламу только в 11 из 18 аккаунтов, заявил итальянский регулятор.

Таким образом, говорится в сообщении, Meta нарушила закон о запрете рекламирования азартных услуг и должна уплатить штраф, а также прекратить незаконную деятельность других аккаунтов в своих соцсетях.

Закон о запрете рекламы гемблинга в Италии действует с 2018 года. Он распространяется на все СМИ, а также на соцсети.

С Meta в европейских государствах и раньше взыскивали большие штрафы из-за нарушения общего регламента о защите данных.

Европейский регулятор ранее в этом году одобрил распространение запрета на сбор персональных данных пользователей платформ компании Meta с рекламными целями, которые ранее ввела Норвегия.