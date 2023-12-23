Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине 

Во Франции более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство AFP.

Как объявил ответственный орган здравоохранения ARS, у пострадавших – более семи сотен человек – наблюдались такие симптомы, как рвота или диарея.

Орган не предоставил никакой информации о меню на праздничном застолье 14 декабря в ресторане компании, но объявил о расследовании, чтобы выяснить источник массового пищевого отравления. Допускают, что причиной мог быть сыр, который ели большинство работников.

Airbus Atlantic является дочерней компанией европейской аэрокосмической группы Airbus и насчитывает 15 000 сотрудников в пяти странах.

Пострадали работники завода в Монтуар-де-Бретань на западе Франции.

Напомним, этим летом индийская авиакомпания IndiGo и Airbus заключили крупнейшую сделку о покупке в истории коммерческой авиации.