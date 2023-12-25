Президент Сербії про масові сутички у Белграді: Жодної революції немає

Президент Сербії Александар Вучич виступив із заявою на тлі масових сутичок у Белграді, де опозиційні протестувальники намагалися прорватися у будівлю мерії, але їх розігнала поліція.

Слова Вучича наводить балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові сербський президент сказав, що "жодної революції не відбувається" і що "держава достатньо сильна", щоб "захистити демократію, виборчу волю громадян, Сербію та Белград".

Він звинуватив опозицію в "бажанні знищити міста і країну".

"Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які…надали інформацію нашим службам", – сказав Вучич.

За його словами, "багато хто в регіоні радіє і святкує" через події в Белграді.

"Це є продуктом набагато серйозніших геополітичних обставин, у яких вони намагаються зруйнувати самостійність та незалежність Сербії. Ми збережемо свободу Сербії", – сказав Вучич.

Напередодні увечері у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.