Президент Сербии о массовых столкновениях в Белграде: Никакой революции нет

Президент Сербии Александар Вучич выступил с заявлением на фоне массовых столкновений в Белграде, где оппозиционные протестующие пытались прорваться в здание мэрии, но их разогнала полиция.

Слова Вучича приводит балканская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В своей речи сербский президент сказал, что "никакой революции не происходит" и что "государство достаточно сильное", чтобы "защитить демократию, избирательную свободу граждан, Сербию и Белград".

Он обвинил оппозицию в "желании уничтожить города и страну".

"Мы на днях говорили, что они к этому готовятся, потому что они знают, что не могут завоевать доверие людей. Спасибо тем иностранным службам, которые...предоставили информацию нашим службам", – сказал Вучич.

По его словам, "многие в регионе радуются и празднуют" из-за событий в Белграде.

"Это является продуктом гораздо более серьезных геополитических обстоятельств, в которых они пытаются разрушить самостоятельность и независимость Сербии. Мы сохраним свободу Сербии", – сказал Вучич.

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.