У Брюсселі через пожежу у лікарні евакуйовували десятки пацієнтів

Через пожежу у лікарні однієї з комун Брюсселя евакуювали кілька десятків пацієнтів; поширення вогню вдалося швидко зупинити.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Займання сталося після 10 ранку в одній з кімнат лікарні Titeca, що у комуні Схарбек. Пожежники отримали дзвінок о 10:20. На місце одразу відправили п’ять одиниць пожежної техніки, п’ять "швидких", три мобільні медичні бригади.

Вогонь не встиг вирватися за межі кімнати, де сталося займання, але пожежа спричинила густу хмару диму. Близько 60 пацієнтів евакуювали з їхніх палат до спортзали.

Менш як за пів години пожежу загасили, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Варшави понад 200 людей евакуювали через задимлення на борту літака, а в Албанії опозиційні депутати влаштували пожежу в сесійній залі.