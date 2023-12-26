Сербія з 1 січня дозволить в’їзд авто з косовськими номерами

Уряд Сербії ухвалив рішення дозволити в’їзд автомобілів із реєстраційними номерами частково визнаного Косова з 1 січня 2024 року.

Про це в понеділок, 25 грудня, повідомив керівник Управління з питань Косова й Метохії – так Косово офіційно називає сербська влада – Петар Петкович, передає "Європейська правда".

У постанові сербського уряду вказано, що дозвіл на в’їзд автомобілів із косовськими номерами в Сербію був ухвалений "виключно з практичних міркувань", аби "сприяти свободі руху людей".

Там також наголошується, що рішення "не може тлумачитись як визнання односторонньо проголошеної незалежності так званого Косова".

За словами Петковича, уряд Сербії "не перетнув червоних ліній у питанні збереження територіальної цілісності й суверенітету" країни.

Сербський посадовець додав, що уряд окремо ухвалив "обов’язкове рішення" не перетинати такі червоні лінії в усіх переговорах стосовно статусу Косова.

Нагадаємо, що в самому Косові з 15 грудня зобов'язали змінити автомобільні номери на косовські всіх власників авто, включно із сербським населенням північних муніципалітетів. Імовірно, саме для них і була ухвалена постанова сербського уряду.

Як відомо, питання зміни номерних знаків авто минулого року викликало напруженість між Косовом і Сербією. Посадовці й поліцейські в чотирьох північних косовських муніципалітетах пішли у відставку на знак протесту проти цього рішення.

Приштина й Белград за посередництва ЄС намагаються нормалізувати відносини. Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда. Сербія ж не визнає незалежності Косова й називає його автономним краєм у своєму складі.