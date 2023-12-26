Сербия с 1 января разрешит въезд авто с косовскими номерами

Правительство Сербии приняло решение разрешить въезд автомобилей с регистрационными номерами частично признанного Косова с 1 января 2024 года.

Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил руководитель Управления по вопросам Косово и Метохии – так Косово официально называют сербские власти – Петар Петкович, передает "Европейская правда".

В постановлении сербского правительства указано, что разрешение на въезд автомобилей с косовскими номерами в Сербию было принято "исключительно из практических соображений", чтобы "способствовать свободе движения людей".

Там также отмечается, что решение "не может толковаться как признание односторонне провозглашенной независимости так называемого Косова".

По словам Петковича, правительство Сербии "не пересекло красных линий в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета" страны.

Сербский чиновник добавил, что правительство отдельно приняло "обязательное решение" не пересекать такие красные линии во всех переговорах относительно статуса Косова.

Напомним, что в самом Косове с 15 декабря обязали сменить автомобильные номера на косовские всех владельцев авто, включая сербское население северных муниципалитетов. Вероятно, именно для них и было принято постановление сербского правительства.

Как известно, вопрос смены номерных знаков авто в прошлом году вызвал напряженность между Косовом и Сербией. Чиновники и полицейские в четырех северных косовских муниципалитетах ушли в отставку в знак протеста против этого решения.

Приштина и Белград при посредничестве ЕС пытаются нормализовать отношения. Для Косова является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу оказания давления со стороны Белграда. Сербия же не признает независимость Косова и называет его автономным краем в своем составе.