Прем’єр Косова каже, що Сербія готує нову провокацію з озброєними людьми

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті в суботу заявив, що озброєні люди за підтримки сербських спецслужб готуються до чергової провокації проти його країни на кшталт інциденту в селі Баньска у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На пресконференції Курті заявив, що за новою спробою інциденту стоїть колишній співголова партії "Сербський список", яка представляє інтереси сербського населення Косова, Мілан Радойчич – організатор збройного інциденту у вересні.

"Зараз він продовжує підготовку до інших нападів у нашій країні... Він проводить регулярні зустрічі з високопосадовцями сербської спецслужби BIA", – заявив косовський прем’єр.

Голова сербського Управління у справах Косова і Метохії Петар Петкович у відповідь назвав твердження Курті "абсолютною брехнею".

Прокуратура Косова видала ордери на арешт Радойчича і 30 інших людей, які, як вона вважає, переховуються в Сербії. Крім того, ордер на арешт екслідера косовських сербів видав Інтерпол.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Радойчич зізнався, що особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування для "організації спротиву косовських сербів проти влади Приштини", а в день нападу на косовську поліцію, 24 вересня, був у селі Баньска, де потім тривала силова операція косовських спецпризначенців.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Читайте більше про останнє загострення: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.