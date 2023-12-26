У Німеччині занепокоєні, що бригада у Литві значно послабить Бундесвер

У німецькій армії є серйозні занепокоєння щодо забезпечення нової бригади у Литві, оскільки наразі видається, що воно відбуватиметься коштом спроможностей Бундесверу.

Як пише "Європейська правда", видання Spiegel ознайомилося з одним з важливих внутрішніх документів, який ілюструє, наскільки масовими є внутрішні сумніви щодо доцільності проєкту.

За кілька тижнів до поїздки міністра оборони Бориса Пісторіуса до Литви армійський інспектор, генерал Альфонс Маїс чітко попередив, що нова бригада не може бути створена без мільярдних інвестицій, якщо міністерство не хоче, щоб Бундесвер був масово ослаблений вдома.

У своєму електронному листі до генерального інспектора Карстена Броєра Маїс вимагає, щоб міністерство терміново подумало про інвестиції в проєкт, незважаючи на те, що планування бригади тільки розпочалося. Причиною цього він називає нестабільну ситуацію в армії.

"На жаль, я не можу не підкреслити ще раз, що матеріальні ресурси армії, виміряні в порівнянні з її замовленнями з 2025 року, в даний час є більш ніж маргінальними і будуть продовжувати недофінансовуватися в майбутньому, незважаючи на всі позитивні зусилля", – пише Маїс.

"Ковдра просто занадто тонка", – лаконічно констатує він.

Зокрема, армія оснащена лише на 60 відсотків за всіма матеріальними категоріями – "від "А" для артилерійських знарядь до "Z" для наметових мішків".

"Створення нового великого об'єднання без додаткових інвестицій, – попереджає генерал, – призведе до того, що цей показник впаде до 55 відсотків".

У своєму листі Маїс посилається на той факт, що матеріальне оснащення нової бригади для Литви ще не з'явилося в кошторисах міністерства на найближчі роки.

В армії вже давно наголошують, що новій бригаді знадобляться додаткові підрозділи підтримки, такі як танково-інженерні роти, на матеріальне забезпечення яких поки що не виділено бюджетних коштів.

Генерал Маїс відомий тим, що не шкодує слів, коли йдеться про недоліки у військах. 24 лютого 2022 року, через кілька годин після того, як Росія напала на Україну, Маїс написав у мережі LinkedIn: "Бундесвер, армія, якою мені дозволено керувати, здебільшого порожня. Варіанти, які ми можемо запропонувати політикам для підтримки альянсу, вкрай обмежені".

Тодішні репліки викликали багато хвилювань. Тодішній міністр оборони Крістіне Ламбрехт не покарала генерала, але публічно порекомендувала йому замість того, щоб сидіти в інтернеті, мовчки працювати над поліпшенням оснащення Бундесверу.

Невідомо, як міністр Пісторіус відреагував на критичний лист Маїса.

18 грудня міністри оборони Литви і Німеччини Арвідас Анушаускас і Борис Пісторіус підписали план розгортання бригади Бундесверу в Литві.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року.

Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації.

Водночас у Литві лунають заклики до швидшого розгортання німецьких військових. Президенти Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.