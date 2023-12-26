В Германии обеспокоены, что бригада в Литве значительно ослабит Бундесвер

В немецкой армии есть серьезные опасения по поводу обеспечения новой бригады в Литве, поскольку сейчас представляется, что оно будет происходить за счет возможностей Бундесвера.

Как пишет "Европейская правда", издание Spiegel ознакомилось с одним из важных внутренних документов, который иллюстрирует, насколько массовыми являются внутренние сомнения относительно целесообразности проекта.

За несколько недель до поездки министра обороны Бориса Писториуса в Литву армейский инспектор, генерал Альфонс Маис четко предупредил, что новая бригада не может быть создана без миллиардных инвестиций, если министерство не хочет, чтобы Бундесвер был массово ослаблен дома.

В своем электронном письме к генеральному инспектору Карстену Бройеру Маис требует, чтобы министерство срочно подумало об инвестициях в проект, несмотря на то, что планирование бригады только началось. Причиной этого он называет нестабильную ситуацию в армии.

"К сожалению, я не могу не подчеркнуть еще раз, что материальные ресурсы армии, измеренные по сравнению с ее заказами с 2025 года, в настоящее время являются более чем маргинальными и будут продолжать недофинансироваться в будущем, несмотря на все позитивные усилия", – пишет Маис.

"Одеяло просто слишком тонкое", – лаконично констатирует он.

В частности, армия оснащена лишь на 60 процентов по всем материальным категориям – "от "А" для артиллерийских орудий до "Z" для палаточных мешков".

"Создание нового крупного объединения без дополнительных инвестиций, – предупреждает генерал, – приведет к тому, что этот показатель упадет до 55 процентов".

В своем письме Маис ссылается на тот факт, что материальное оснащение новой бригады для Литвы еще не появилось в сметах министерства на ближайшие годы.

В армии уже давно отмечают, что новой бригаде понадобятся дополнительные подразделения поддержки, такие как танково-инженерные роты, на материальное обеспечение которых пока не выделено бюджетных средств.

Генерал Маис известен тем, что не жалеет слов, когда речь идет о недостатках в войсках. 24 февраля 2022 года, через несколько часов после того, как Россия напала на Украину, Маис написал в сети LinkedIn: "Бундесвер, армия, которой мне разрешено управлять, в основном пуста. Варианты, которые мы можем предложить политикам для поддержки альянса, крайне ограничены".

Тогдашние реплики вызвали много волнений. Тогдашний министр обороны Кристине Ламбрехт не наказала генерала, но публично порекомендовала ему вместо того, чтобы сидеть в интернете, молча работать над улучшением оснащения Бундесвера.

Неизвестно, как министр Писториус отреагировал на критическое письмо Маиса.

18 декабря министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план развертывания бригады Бундесвера в Литве.

Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году.

В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

В то же время в Литве звучат призывы к более быстрому развертыванию немецких военных. Президенты Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.