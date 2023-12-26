Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Вторник, 26 декабря 2023, 19:40
Франция передала Украине уже второй корабль для помощи с экспортом зерновых.
Как пишет "Европейская правда", об этом объявил французский министр транспорта Клеман Бон.
Он отметил, что судно уже отправили из Дюнкерка. "(Корабль) поможет с экспортом зерновых, чтобы лучше обеспечивать мир продовольствием. Мы полностью вовлечены, и наша солидарность не прекратится", – отметил Клеман Бон.
#Ukraine | Ce matin, la France a livré un deuxième navire pilote pour soutenir l’Ukraine, comme je m’y étais engagé.— Clement Beaune (@CBeaune) December 25, 2023
Parti de Dunkerque, il permettra l’export de céréales, pour mieux nourrir le monde.
Notre engagement est total, notre solidarité ne s’arrêtera pas 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/I7iDEJmyCX
На приложенных фото изображен небольшой катер, очевидно предназначенный для патрулирования или сопровождения.
Напомним, "Укрзалізниця" в декабре сообщила, что построила первый зерновоз, приспособленный к евроколеям.
Еврокомиссия ранее пообещала Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.