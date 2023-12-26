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Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна

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Вторник, 26 декабря 2023, 19:40

Франция передала Украине уже второй корабль для помощи с экспортом зерновых.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил французский министр транспорта Клеман Бон.

Он отметил, что судно уже отправили из Дюнкерка. "(Корабль) поможет с экспортом зерновых, чтобы лучше обеспечивать мир продовольствием. Мы полностью вовлечены, и наша солидарность не прекратится", – отметил Клеман Бон.

На приложенных фото изображен небольшой катер, очевидно предназначенный для патрулирования или сопровождения.

Напомним, "Укрзалізниця" в декабре сообщила, что построила первый зерновоз, приспособленный к евроколеям.

Еврокомиссия ранее пообещала Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

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Франция Зерновой кризис