Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна

Франция передала Украине уже второй корабль для помощи с экспортом зерновых.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил французский министр транспорта Клеман Бон.

Он отметил, что судно уже отправили из Дюнкерка. "(Корабль) поможет с экспортом зерновых, чтобы лучше обеспечивать мир продовольствием. Мы полностью вовлечены, и наша солидарность не прекратится", – отметил Клеман Бон.

#Ukraine | Ce matin, la France a livré un deuxième navire pilote pour soutenir l’Ukraine, comme je m’y étais engagé.

Parti de Dunkerque, il permettra l’export de céréales, pour mieux nourrir le monde.



Notre engagement est total, notre solidarité ne s’arrêtera pas 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/I7iDEJmyCX December 25, 2023

На приложенных фото изображен небольшой катер, очевидно предназначенный для патрулирования или сопровождения.

Напомним, "Укрзалізниця" в декабре сообщила, что построила первый зерновоз, приспособленный к евроколеям.

Еврокомиссия ранее пообещала Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.