Пашинян дорікнув Путіну та Лукашенку за "політизацію" ЄАЕС

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час засідання Вищої Євразійської економічної ради (ЄАЕС) у Росії вказав диктаторам РФ Владіміру Путіну та Білорусі Александру Лукашенку, що ЄАЕС не повинна мати політичного та геополітичного порядку денного.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

"Ми продовжуємо... розвивати співпрацю в межах нашого економічного співробітництва, прагнучи запобігти будь-яким спробам політизації євразійської інтеграції", – підкреслив Пашинян.

За його словами, ЄАЕС та його економічні принципи не повинні асоціюватися з політичними амбіціями.

"Фундаментальні свободи торгівлі та інтеграції не можуть і не повинні обмежуватися з політичних міркувань, це однозначно призведе до корозії фундаментальних принципів об’єднання", – вказав Пашинян.

Вірменський прем'єр додав, що тому Єреван надає важливого значення підписанню декларації про подальший розвиток економічних процесів до 2030 року та до 2045 року, яка "базується на концептуально-пріоритетних напрямках середньострокового та довгострокового розвитку ЄАЕС".

Раніше прем’єр Вірменії Нікол Пашинян натякнув, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни.

Перед цим Пашинян не поїхав на засідання Ради ОДКБ до Мінська.

Також прем'єр Вірменії підтвердив затримки постачання Росією вже оплаченої зброї.

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