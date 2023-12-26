Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в России указал диктаторам РФ Владимиру Путину и Беларуси Александру Лукашенко, что ЕАЭС не должна иметь политической и геополитической повестки дня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

"Мы продолжаем... развивать сотрудничество в рамках нашего экономического сотрудничества, стремясь предотвратить любые попытки политизации евразийской интеграции", – подчеркнул Пашинян.

По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями.

"Фундаментальные свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться по политическим соображениям, это однозначно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения", – указал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что поэтому Ереван придает важное значение подписанию декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и до 2045 года, которая "базируется на концептуально-приоритетных направлениях среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС".

Ранее премьер Армении Никол Пашинян намекнул, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если придет к выводу, что это уже не отвечает интересам страны.

Перед этим Пашинян не поехал на заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск.

Также премьер Армении подтвердил задержки поставки Россией уже оплаченного оружия.

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