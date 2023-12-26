Китай розкритикував санкції США, що зупинили постачання газу з СПГ-проєкту РФ

Влада Китаю, який бере участь у проєкті РФ з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) "Арктик СПГ 2", висловила незадоволення санкціями США, через що, за даними ЗМІ, російська компанія ПАТ "Новатек" зупинила постачання палива.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Reuters

За його словами, економічне співробітництво між Китаєм та Росією відповідає взаємним інтересам обох країн і не повинно піддаватися втручанню або обмеженням з боку будь-якої третьої сторони.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій та обмежень в юрисдикції інших країн без основи міжнародного права", – додала вона.

Раніше повідомляли, що початок постачання з нового проєкту РФ з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) "Арктик СПГ 2" відклали після того, як компанія оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.

Перед цим стало відомо, що Франція не вважає, що санкції США проти великого російського проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ), акціонером якого є французька нафтова компанія TotalEnergies, становлять великий ризик для поставок газу до Європи.

До того державний департамент США оголосив про санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії, спрямованих, серед іншого, на її енергетичні проєкти, зокрема – на ТОВ "Арктик СПГ 2", оператора проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

Водночас Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.