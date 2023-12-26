Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ

Власти Китая, который участвует в проекте РФ по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2", выразили недовольство санкциями США, из-за чего, по данным СМИ, российская компания ПАО "Новатэк" остановила поставки топлива.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Reuters.

По его словам, экономическое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует взаимным интересам обеих стран и не должно подвергаться вмешательству или ограничениям со стороны любой третьей стороны.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций и ограничений в юрисдикции других стран без основы международного права", – добавила она.

Ранее сообщалось, что начало поставок с нового проекта РФ по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" отложили после того, как компания объявила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам в связи с санкциями США.

Перед этим стало известно, что Франция не считает, что санкции США против крупного российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), акционером которого является французская нефтяная компания TotalEnergies, представляют большой риск для поставок газа в Европу.

До того государственный департамент США объявил о санкциях против десятков физических и юридических лиц России, направленных, среди прочего, на ее энергетические проекты, в частности – на ООО "Арктик СПГ 2", оператора проекта российского подсанкционного "Новатэка" по масштабному производству и поставке сжиженного газа в Сибири.

В то же время Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, а также больших усилий для ограничения возможностей Москвы обходить санкционные меры.